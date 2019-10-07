2019-10-07T16:04:48+03:00
Здоровье

В Кузбассе женщине удалили опухоль размером с куриное яйцо

Врачи обошлись без полостных разрезов
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе женщине удалили опухоль размером с куриное яйцоВ Кузбассе женщине удалили опухоль размером с куриное яйцоФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе пациентке удалили опухоль размером с куриное яйцо, не делая полостных разрезов. Это стало возможным благодаря специалистам, освоившим новый вид эндоскопических операций.

По данным Новокузнецкой городской клинической больнице №29, у пациентки были сильные боли в области живота. Врачи провели гастроскопию и обнаружили у женщины новообразование 12-перстной кишки.

Хирурги удалили опухоль ампулы большого дуоденального сосочка. Новообразование извлекли целиком для гистологического исследования. Это первая операция подобного вида, проведенная в Кемеровской области.

Кроме того, врачи избавили пациентку от неприятных постоперационных последствий, например, панкреатита. Для этого они провели стентирование желчного и панкреатического протоков. Женщину выписали уже на третьи сутки после операции.

Отметим, рак большого дуоденального сосочка сложно поддается выявлению, поэтому обычно диагностируют его на последних стадиях. Однако при ранней диагностике опухоль даже очень крупного размера можно удалить, не прибегая к большим полостным операциям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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