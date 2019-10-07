2019-10-07T17:05:21+03:00
Происшествия

Почти весь Новокузнецк останется без холодной воды во вторник

Причина отключения – свищ на водопроводе
Екатерина РОМАНОВА
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Почти весь Новокузнецк останется без холодной воды во вторникПочти весь Новокузнецк останется без холодной воды во вторникФото: Екатерина РОМАНОВА
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Более 1300 многоквартирных домов Новокузнецка останутся 8 октября без холодной воды. Воду отключат в 04.00 и включат лишь в 20.00.

Из-за аварии на водопроводе диаметром 1000 8 октября сразу в четырех районах города отключат холодную воду. Отключения коснутся Центрального, Куйбышеского, Орджоникидзевского районов, а также частично Кузнецкого. Из-за свища, который образовался на трубопроводе, жители более 1300 многоквартирных домов останутся без воды. За время отключения планируется полностью устранить повреждение трубопровода, который проходит под Кузнецким мостом.

На период снижения параметров давления в городской водопроводной сети жителей просят запастись водой. На социальные объекты будет организован подвоз воды.

- Это вынужденная мера, чтобы избежать риска выхода из строя значительного участка трубы накануне зимнего сезона, - отметил замглавы города по ЖКХ Антон Черемнов. - Ремонтные работы будут завершены максимально оперативно. Это уже отработанная система с точки зрения технологии, материалов и специалистов, поэтому работы будут завершены в установленный срок или даже раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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