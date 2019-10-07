2019-10-07T19:22:59+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают невысокую женщину с зелеными глазами

Женщина пропала 5 октября
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе разыскивают невысокую женщину с зелеными глазами. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"В Кузбассе разыскивают невысокую женщину с зелеными глазами. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Зеленоглазая жительница деревни Сухая Речка, Анна Артемьева, ушла из дома 5 октября. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 34-летнюю жительницу деревни Сухая Речка Кемеровского района Анну Артемьеву. 5 октября 2019 года женщина ушла из дома, и с тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.

В день исчезновения была одета в черную куртку, темно-зеленые штаны с лампасами, синие кроссовки.

Если вам известно местонахождение пропавшей, сообщите об этом родным, волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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