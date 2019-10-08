2019-10-08T05:49:08+03:00
Происшествия

Отец с сыном из Красноярского края прячутся в Кузбассе от приставов

Мужчину и пятилетнего ребенка объявили в розыск
Екатерина РОМАНОВА
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Отец с сыном из Красноярского края прячутся в Кузбассе от приставов. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.Отец с сыном из Красноярского края прячутся в Кузбассе от приставов. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.
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34-летний житель Красноярского края решил, что сам справится с воспитанием сына и увез его от матери. Сейчас мужчина с ребенком находятся в розыске, и есть все основания полагать, что он прячется в Кемерове.

Еще в декабре 2018 года Советский районный суд постановил отобрать 5-летнего Рамира у его отца, Павла Савельева, и передать его матери. Однако мужчина решил проигнорировать решение суда и забрал ребенка. Потом он подался в бега, и до настоящего времени установить их точное местонахождение невозможно. Впрочем, некоторое время назад стало известно, что они могут находиться на территории города Кемерово.

Сотрудники УФССП России по Кемеровской области обращаются к кузбассовцам с просьбой сообщить в отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей, если вам известно местонахождение Савельевых Павла и Рамира.

Сделать это можно по телефонам: (3842) 77-85-83 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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