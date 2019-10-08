Будущие Шумахеры: в Кемерове прошли детские соревнования по картингу
В Кемерове прошли соревнования по картингу среди детей. Лучшим командам вручили ценные призы.
Спортивные состязания были приурочены к 300-летию Кузбасса и 40-летию кемеровского Центра детского-юношеского технического творчества. Участниками смогли стать и обучающиеся кемеровских учреждений, и воспитанники из соседних городов.
Так, мастерство на гоночной трассе продемонстрировали не только кемеровчане, но и команды из Топок и Красноярского края.
Победители определялись после квалификационных заездов в пяти классах картов: «Кадет», «Пионер», «Мастер», «Союзный», «Супер-мини». Жюри выбирало лучших картингистов также ориентируясь на эти типы заездов.
По данным администрации Кемерова, на пьедестал почета поднялись воспитанники Дома творчества Рудничного района, городского Центра детско-юношеского технического творчества и ООО «Карт-центр «Адреналин». Победителям вручили кубки, дипломы и призы.
ИСТОЧНИК KP.RU