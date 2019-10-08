СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-08T12:50:28+03:00

Будущие Шумахеры: в Кемерове прошли детские соревнования по картингу. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерова.

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В Кемерове прошли соревнования по картингу среди детей. Лучшим командам вручили ценные призы.

Спортивные состязания были приурочены к 300-летию Кузбасса и 40-летию кемеровского Центра детского-юношеского технического творчества. Участниками смогли стать и обучающиеся кемеровских учреждений, и воспитанники из соседних городов.

Так, мастерство на гоночной трассе продемонстрировали не только кемеровчане, но и команды из Топок и Красноярского края.

Победители определялись после квалификационных заездов в пяти классах картов: «Кадет», «Пионер», «Мастер», «Союзный», «Супер-мини». Жюри выбирало лучших картингистов также ориентируясь на эти типы заездов.

По данным администрации Кемерова, на пьедестал почета поднялись воспитанники Дома творчества Рудничного района, городского Центра детско-юношеского технического творчества и ООО «Карт-центр «Адреналин». Победителям вручили кубки, дипломы и призы.

ИСТОЧНИК KP.RU