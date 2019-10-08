СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-08T12:52:45+03:00

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Толпа отдыхающих избила двух парней и девушку около ночного клуба «Каспий» в Кемерове. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта, в результате которого один из молодых людей получил серьезные травмы.

incident_kemerovo Били толпой: драка возле ночного клуба в Кемерове попала на видео

Как сообщили в полиции, конфликт возле ночного клуба произошел 21 сентября. В тот же день в дежурную часть полиции за помощью обратился 28-летний мужчина. Он рассказал, что возле ночного клуба произошел конфликт, во время которого неизвестный сломал ему нижнюю челюсть ! это подтвердили в больнице, куда мужчина обратился.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили всех участников инцидента, а также злоумышленника, причинившего вред здоровью кемеровчанина, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Кемерово. - Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU