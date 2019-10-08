2019-10-08T12:08:15+03:00
Происшествия

Обиженный кузбассовец изнасиловал излишне любопытную подругу

Она интересовалась у мужчины, почему тот не женат и не имеет детей
Яна ПОПОВА
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Обиженный кузбассовец изнасиловал излишне любопытную подругуОбиженный кузбассовец изнасиловал излишне любопытную подругуФото: Асхат БАРДЫНОВ
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В Кузбассе мужчина изнасиловал женщину, которая спросила у него про жену и детей. Теперь он предстанет перед судом.

По версии полицейских, весной этого года житель Юрги заглянул в гости к своей 37-летней знакомой. Вместе они употребляли алкоголь, веселились. В разгар веселья хозяйка поинтересовалась, почему ее молодой гость не женат и не имеет детей, а потом предположила, что причина может быть в неполноценности собеседника как мужчины.

Молодой человек разозлился и избил хозяйку квартиры, выбив ей несколько зубов. После этого он воспользовался беспомощным состоянием женщины и изнасиловал ее.

Хозяйка сразу обратилась в полицию. Через несколько часов подозреваемый был задержан у себя на квартире. Со следствием он сотрудничал, вину признал.

– Следственным комитетом по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Юрги, обвиняемого в совершении преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – комментируют в Следственном комитете по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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