Россельхозбанк и Mastercard объявили о старте специальной акции для поклонников хоккея

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-08T12:25:16+03:00

В рамках акции клиенты могут выиграть билеты на матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Изменить размер текста: A A

Россельхозбанк совместно с международной платежной системой Mastercard запустили акцию «На хоккей с РСХБ и Mastercard». В рамках данной акции клиенты могут выиграть билеты на матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На каждый хоккейный матч разыгрываются по 3 билета на двоих.

К розыгрышу билетов допускаются клиенты, совершившие не менее пяти операций общей суммой свыше 5 тысяч рублей в течение недели с использованием кредитной карты Mastercard, выпущенной Россельхозбанком.

Подробнее узнать о правилах акции можно на специальной странице сайта «Россельхозбанка» по адресу https://www.rshb.ru/natural/khl-rshb/. Участники акции могут выбрать интересующий хоккейный матч, исходя из желаемой даты, города проведения и выступающих клубов КХЛ, и принять участие в розыгрыше билетов.

Акция будет действовать во всех городах проведения матчей Регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги до 29 февраля 2020 года.

Партнерский материал