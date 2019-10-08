2019-10-08T12:25:16+03:00
Экономика

Россельхозбанк и Mastercard объявили о старте специальной акции для поклонников хоккея

В рамках акции клиенты могут выиграть билеты на матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк совместно с международной платежной системой Mastercard запустили акцию «На хоккей с РСХБ и Mastercard». В рамках данной акции клиенты могут выиграть билеты на матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На каждый хоккейный матч разыгрываются по 3 билета на двоих.

К розыгрышу билетов допускаются клиенты, совершившие не менее пяти операций общей суммой свыше 5 тысяч рублей в течение недели с использованием кредитной карты Mastercard, выпущенной Россельхозбанком.

Подробнее узнать о правилах акции можно на специальной странице сайта «Россельхозбанка» по адресу https://www.rshb.ru/natural/khl-rshb/. Участники акции могут выбрать интересующий хоккейный матч, исходя из желаемой даты, города проведения и выступающих клубов КХЛ, и принять участие в розыгрыше билетов.

Акция будет действовать во всех городах проведения матчей Регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги до 29 февраля 2020 года.

Партнерский материал

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