2019-10-08T13:04:56+03:00
Общество

В Кузбассе зафиксировали аномально жаркую осень

В некоторых городах температура повышалась до плюс 23 градусов
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе зафиксировали аномально жаркую осеньВ Кузбассе зафиксировали аномально жаркую осеньФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кузбассе синоптики зафиксировали несвойственное для сибирской осени потепление. Температура местами достигала +23 градуса.

Как отмечают эксперты, в этом году в Сибирском федеральном округе замечен температурный рекорд октября. Так регионы продолжают оставаться в области высокого атмосферного давления. Поэтому днем светит яркое солнце, а осадков же практически не наблюдается.

– С 1 октября в области практически не выпадают дожди. Такого не было давно. Эта осень действительно уникальна. До конца недели сохранится тепло, так как циклонов, несущих изменения в погодных условиях, не наблюдается, – дополняет начальник отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова.

Отметим, 5 и 6 октября температура в Кузбассе держалась от +17 до +21. А вот в понедельник, 7 октября, синоптики зафиксировали максимум – +23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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