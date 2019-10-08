2019-10-08T14:55:08+03:00
Происшествия

Кузбассовец заплатит 15 тысяч за сломанные ноги подчиненного

Мастер строительно-монтажных работ не обеспечил требований охраны труда
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец заплатит 15 тысяч за сломанные ноги подчиненногоКузбассовец заплатит 15 тысяч за сломанные ноги подчиненногоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Мастер одного из предприятий области не убедился в том, что его подчиненный сможет в безопасности выполнять работу. Цена невнимательности оказалась высокой: тяжелые травмы у монтажника и большой штраф у мастера.

28-летний мастер строительно-монтажных работ одного из кузбасских предприятий в июне нынешнего года выдал наряд 47-летнему монтажнику на пересчет барьерных ограждений. Перед тем как это сделать, мужчина не убедился в соответствии рабочего места требованиям охраны труда. Вскоре после того, как монтажник приступил к работе, случилась беда: закрепленная не по правилам верхняя пачка металлических ограждений упала и придавила рабочему ноги. С переломами обеих ног мужчину доставили в больницу.

Мастер во время следствия признал, что рабочий пострадал именно из-за его действий. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области, судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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