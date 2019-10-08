2019-10-08T15:39:40+03:00
Происшествия

Ни царапины: четыре человека чудом выжили в страшной аварии на кузбасской трассе

Отечественную легковушку разорвало пополам под Мариинском
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Ни царапины: четыре человека чудом выжили в страшной аварии на кузбасской трассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42"Ни царапины: четыре человека чудом выжили в страшной аварии на кузбасской трассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
Изменить размер текста:

Днем во вторник, 8 октября, неподалеку от Мариинска произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись две отечественные легковушки. Несмотря на то, что обе машины получили серьезные повреждения, водители и пассажиры не пострадали.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в 12.15 на 196-м километре автодороги Томск - Мариинск. Здесь столкнулись две отечественные легковушки: ВАЗ-21099 и ВАЗ-2114.

Машины разбиты, но люди не пострадали! ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Машины разбиты, но люди не пострадали! ФОТО: vk.com, "Регион 42"

- По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества автомобилю ВАЗ-2114, который двигался по главной дороге, - сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

оторвавшаяся часть легковушки. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

оторвавшаяся часть легковушки. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

От удара ВАЗ-21099 буквально разорвало пополам, а у второй легковушки оказалась смята передняя часть. В обеих машинах находились водители и по одному пассажиру, однако ни один из них не получил травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Расклею по городу!": кемеровчанин шантажировал одноклассницу интимными фотографиями
Кузбассовец заплатит 15 тысяч за сломанные ноги подчиненного
В Кузбассе зафиксировали аномально жаркую осень
В Кузбассе разыскивают невысокого мужчину с серо-голубыми глазами
Россельхозбанк и Mastercard объявили о старте специальной акции для поклонников хоккея
Обиженный кузбассовец изнасиловал излишне любопытную подругу
Били толпой: драка возле ночного клуба в Кемерове попала на видео
Будущие Шумахеры: в Кемерове прошли детские соревнования по картингу
В Кемерове изменят расписание одного из маршрутов
В Кузбассе участковые посостязаются за звание лучшего
В Кузбассе прекратили поиски молодой зеленоглазой женщины
Спортсмены со всего мира посетят Кузбасс
Оборудование вместо форума: Сергей Цивилев отменил мероприятие ради поддержки онкоцентра
11 лосей и косуля погибли в ДТП на кузбасских трассах
Клещи не сдаются: за неделю в Кузбассе от их укусов пострадали 144 человека
Футболист из Кузбасса Александр Головин рассказал о своем герое
Футбольное поле за 30 миллионов рублей появилось в Кузбассе
Отец с сыном из Красноярского края прячутся в Кузбассе от приставов
Из-за горе-печника семья из Кузбасса лишилась жилища
Шесть скейт-парков установят в Новокузнецке