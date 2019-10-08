СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-08T15:39:40+03:00

Ни царапины: четыре человека чудом выжили в страшной аварии на кузбасской трассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

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Днем во вторник, 8 октября, неподалеку от Мариинска произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись две отечественные легковушки. Несмотря на то, что обе машины получили серьезные повреждения, водители и пассажиры не пострадали.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в 12.15 на 196-м километре автодороги Томск - Мариинск. Здесь столкнулись две отечественные легковушки: ВАЗ-21099 и ВАЗ-2114.

Машины разбиты, но люди не пострадали! ФОТО: vk.com, "Регион 42"

- По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества автомобилю ВАЗ-2114, который двигался по главной дороге, - сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

оторвавшаяся часть легковушки. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

От удара ВАЗ-21099 буквально разорвало пополам, а у второй легковушки оказалась смята передняя часть. В обеих машинах находились водители и по одному пассажиру, однако ни один из них не получил травм.

ИСТОЧНИК KP.RU