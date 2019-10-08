2019-10-08T15:51:19+03:00
Происшествия

"Расклею по городу!": кемеровчанин шантажировал одноклассницу интимными фотографиями

Девушка вынуждена была заплатить ему за снимки
Екатерина РОМАНОВА
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"Расклею по городу!": кемеровчанин шантажировал одноклассницу интимными фотографиями."Расклею по городу!": кемеровчанин шантажировал одноклассницу интимными фотографиями.Фото: Тимур ХАНОВ
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Молодая кемеровчанка поддалась на угрозы бывшего одноклассника, который обещал расклеить ее интимные снимки по городу, и отдала ему 2,5 тысячи рублей. А потом обратилась в полицию.

В распоряжении 25-летнего кемеровчанина оказались снимки интимного содержания. На них была запечатлена его одноклассница. Мужчина решил, что может подзаработать на этом. Он, не раскрывая своей личности, предложил девушке выплатить денежное вознаграждение. И пригрозил, что если денег не будет, интимные снимки будут расклеены по всему городу.

Девушка испугалась и перевела 2,5 тысячи рублей на электронный кошелек, который указал незнакомец. После этого она обратилась в полицию, а позже узнала, что шантажировал ее экс-одноклассник.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в настоящее время в отношении шантажиста и вымогателя заведено уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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