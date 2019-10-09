2019-10-09T03:46:44+03:00
Происшествия

10-летний ребенок сбежал от морившей его голодом матери в Кузбассе

Женщина злоупотребляла спиртным и не покупала продуктов
Екатерина РОМАНОВА
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10-летний ребенок сбежал от морившей его голодом матери в Кузбассе.10-летний ребенок сбежал от морившей его голодом матери в Кузбассе.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Жительница Анжеро-Судженска обратилась в полицию с заявлением о том, что пропал ее 10-летний сын. Впрочем, позже выяснилось, что мальчик сбежал из дома, так как там было нечего есть.

40-летняя жительница кузбасского города обратилась в полицию: ее 10-летний сын не вернулся домой после уроков в школе. К ней домой тут же прибыли сотрудники полиции, чтобы выяснить все обстоятельства. Хозяйка встретила стражей порядка в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, мальчика удалось обнаружить у его родственности. Мальчик рассказал сотрудникам полиции о том, что он решил уйти из дома, так как мать много пьет и не покупает продуктов.

- Инспекторы ПДН поместили несовершеннолетнего в специализированное учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В отношении матери мальчика полицейские составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

Вопрос о возвращении ребенка в семью сейчас решается, а вот матери придется заплатить штраф в размере до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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