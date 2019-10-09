Кемеровчанин получил 250 тысяч рублей за испорченную шубу

СЕГОДНЯ 04:50 2019-10-09T05:12:32+03:00

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В Кемерове мужчина отсудил у химчистки 250 тысяч рублей за испорченную норковую шубу. Сотрудники отрезали несколько сантиметров драгоценного меха.

Еще в сентябре 2017 года кемеровчанин заключил договор с химчисткой и передал меховую норковую шубу Avanti из Греции. Изначально в документе были указаны следующие параметры: длина - 95 сантиметров, длина рукава - 71 сантиметр, ширина - 48 сантиметров.

Однако примерив верхнюю одежду через несколько месяцев, хозяин обнаружил, что изделие стало короче и уже. Выяснилось, что после химчистки шуба поменяла размер: длина составила 83 сантиметра, длина рукава - 71 сантиметр, ширина - 43,21 сантиметра.

Сумма ущерба составила 173 895 рублей. Владелец химчистки отказался возмещать ущерб. Он объяснил, что чистку шубы произвели в полном соответствии с утвержденной технологией биочистки, применяемой на предприятии.

После этого кемеровчанин обратился в суд и потребовал взыскать более 260 тысяч рублей: около шести тысяч рублей за проведение чистки, свыше 173 тысяч рублей за себестоимость шубы, четыре тысячи рублей за проведение экспертизы, 55 тысяч рублей за нарушение сроков и 15 тысяч рублей за причинение морального вреда.

Отметим, владелец химчистки обжаловал решение суда. Кемеровский областной суд частично удовлетворил исковые требования. Теперь в общей сложности предпринимателю придется заплатить около 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU