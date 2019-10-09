Кемеровских предпринимателей научат продвигать бизнес через Instagram
В Кемерове предпринимателей научат продвигать бизнес, используя платформу Instagram. Об этом сообщает администрация Кемерова.
Так, бизнес-встреча пройдет в ближайшую среду, 9 октября. Начало мероприятия - в 10.00. Пройдет оно в кемеровском Центре поддержки предпринимательства, расположенном на улице 9 Января, 12.
Сообщается, что спикером станет интернет-маркетолог Мария Коробкова. Она научит предпринимателей оформлять бизнес-профиль в социальных сетях, определять целевую аудиторию, создавать контент-стратегию, а также расскажет о способах продвижения бизнес-проектов в интернете.
Отметим, встреча пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», призванного поддержать активных бизнесменов области и создать сообщество предпринимателей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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