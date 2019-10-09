СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-09T07:14:27+03:00

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Сергей Цивилев взял под личный контроль ситуацию на Юргинской ТЭЦ. Глава региона рассказал о своем рабочем визите в Юргу на официальной странице в соцсетях.

Как отметил губернатор, визит в город не мог обойтись без посещения главного теплоисточника. Несмотря на то, что объект социально значимый и обогревает весь город, здесь существует немало проблем - завозится плохой уголь, нет необходимого оснащения, людям не выплачивается зарплата.

«Несмотря на все это собственники уже полтора года рассказывают мне сказки о том, как они решают проблемы и вот-вот со всем разберутся, - написал Сергей Цивилев. - Хотелось бы им верить, но вы мне пишите обратное, поэтому приехал на объект и пообщался с рабочими лично - так надежнее, они люди прямые, не стесняются говорить все, как есть».

По словам губернатора, ситуация сложилась такая, что вскоре работники ТЭЦ могут разойтись, а это уникальные специалисты, которых нельзя терять. Поэтому ситуация взята под личный контроль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="798" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/736708" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев взял под личный контроль ситуацию с долгами на Юргинской ТЭЦ.Сергей Цивилев/ Instagram

«С предприятия не уволится ни один человек, а тех, кого уволили, потребовал вернуть назад. Задолженность необходимо погасить до 1 ноября!» - подчеркнул Сергей Цивилев.

Сейчас власти подключились к работе по выводу предприятия из кризиса.

ИСТОЧНИК KP.RU