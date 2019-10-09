В Кемерове дом торговки наркотиками брали штурмом

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-09T07:54:45+03:00

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В Кемерове правоохранители штурмом взяли дом торговки наркотиками. За распространение запрещенных веществ женщина отправится в тюрьму на шесть лет.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Кузбасского ЛУ МВД России и бойцы Росгвардии провели серию спецопераций в Заводском районе Кемерова. В результате было задержано несколько нарушителей, в том числе 34-летняя местная жительница, подозреваемая в продаже героина. В время штурма ее частного дома злоумышленница попыталась избавиться от денег, которые она получала за наркотики. Купюры она спрятала в потайное отверстие в полу, однако оперативники его обнаружили. Также они нашли два свертка с наркотиком, приготовленным для продажи.

-Установлено, что, получив заказ, женщина закладывала наркотики в сигаретную пачку и оставляла у забора дома, а затем забирала с места закладки другую пачку, в которой находились деньги, - рассказали в Управлении на транспорте МВД.

Против женщины было возбуждено три уголовных дела за хранение и незаконный сбыт наркотиков. Суд приговорил ее к шести годам колонии. Примечательно, что в местах лишения свободы также находятся ее отец и брат за совершение аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU