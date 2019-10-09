Мужчина скончался от отравления угарным газом в Киселевске

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-09T09:08:52+03:00

Чаще всего такие случаи возникают при неправильной эксплуатации печей

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В Киселевске мужчина скончался от отравления угарным газом. Чаще всего такие случаи возникают при неправильной эксплуатации печей.

В связи с участившимися случаями отравления угарным газом мэр города Максим Шкарабейников провел рабочую встречу с замначальника отдела Управления надзорной деятельности и профилактического контроля по пожарной безопасности Киселевска, Прокопьевска, Прокопьевского района Алексеем Малютиным. Об этом градоначальник рассказал на своей официальной странице в соцсетях.

По словам Максима Шкарабейникова, на прошлой неделе произошли два случая отравления угарным газом, в одном из них пострадавший не выжил. По второму случаю сейчас ведется следствие.

«На территории Киселевска с начала года произошел 371 пожар. 85 процентов случаев - пожары в частном секторе. В них погибли 9 человек, 2 - травмированы. В 2019 году в Киселевске зарегистрировано пять случаев отравления угарным газом. Среди пострадавших есть дети. Главная причина всех трагедий - нарушение правил эксплуатации печного оборудования» - сообщил мэр.

Также он напомнил жителям о соблюдении элементарных правил безопасности. В частности, нужно не забывать вовремя чистить печи, а также установить дома специальные анализаторы газа.

ИСТОЧНИК KP.RU