СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-09T10:57:08+03:00

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В Кузбассе работники транспортной компании похитили более 11 миллионов рублей. При этом генеральный директор предприятия о теневом бизнесе своих подчиненных не знал.

В Междереченске двое работников компании по перевозке угля решили повысить свой доход и выбрали для этого незаконные методы. О нарушении закона полицейским сообщили сотрудники налоговой службы. По их данным, компания намеренно завышала стоимость приобретаемой большегрузной техники, чтобы потом увеличить подлежащий возмещению налог на добавленную стоимость.

После проверки информация подтвердилась. Как оказалось, в афере были замешаны заместитель коммерческого директора и главный бухгалтер предприятия. В результате подделки документов для налоговой они попытались присвоить себе более 10 миллионов рублей.

- В ходе расследования были выявлены и другие случаи противоправной деятельности обвиняемых. В частности, по подложным документам подельники перечислили со счета компании на счета подконтрольных им организаций около 10 миллионов рублей. При этом все операции были завизированы электронной подписью генерального директора, который не знал об этих сделках, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кроме того, как оказалось, бухгалтер работала на фирму из другого региона, со счетов которой она украла 1,6 миллиона рублей, перечисляя заработную плату на свое имя и еще пять подставных лиц.

Суд признал фигурантов виновными и назначил замдиректора по коммерческим вопросам 2,5 года тюрьмы, а главному бухгалтеру - три года лишения свободы. В обоих случаях срок условный.

ИСТОЧНИК KP.RU