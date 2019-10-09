В Кузбассе двое детей выпали с четвертого этажа
В Кузбассе двое малолетних детей выпали из окна квартиры на четвертом этаже.
Их родители в этот момент ушли в магазин.
В одну из больниц 8 октября доставили двоих детей - 6-летнюю девочку и ее брата двух лет. Врачи диагностировали у них травмы различной степени тяжести, которые стали причиной падения с высоты четвертого этажа. Следственные органы по данному факту сейчас проводят проверку.
Предварительно установлено, что дети остались дома без присмотра, так как оба родителя ушли в магазин. Они открыли окно и, вероятно, играя, выпали на улицу. Очевидцы вызвали скорую помощь.
- Семья характеризуется удовлетворительно, на профилактическом учете не состояла. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU