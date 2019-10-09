2019-10-09T14:54:07+03:00
Общество

В Кемерове с вертолета Ми-8 высадились сотрудники СОБР

В городе прошли тактико-специальные
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове с вертолета Ми-8 высадились сотрудники СОБР.ФОТО: Управление Росгвардии по Кемеровской областиВ Кемерове с вертолета Ми-8 высадились сотрудники СОБР.ФОТО: Управление Росгвардии по Кемеровской области
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В Кемерове сотрудники СОБР провели тактико-специальные учения по десантированию посадочным и штурмовым способом. Специалисты десантировались с вертолета Ми-8 беспарашютным способом.

-Целью таких тренировок является отработка навыков приземления на ограниченную площадку и беспарашютного десантирования из вертолета в условиях, максимально приближенных к боевым, - отметили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Во время занятий бойцы закрепили навыки взаимодействия с летчиками Авиационной эскадрильи Сибирского регионального командования, отработали спуск на землю различными способами, а также приемы страховки и самостраховки при спуске.

Например, спецназовцы десантировались из вертолета в режиме зависания, штурмовым способом, с помощью высотного снаряжения. Также они эвакуировались с земли в воздух способом «паук» - закрепившись по несколько человек на одном канате. Он используется в тех случаях, когда нужно эвакуировать бойцов, а посадка вертолета невозможна.

-Регулярная отработка данных упражнений имеет важное значение в системе профессиональной подготовки бойцов спецподразделений Росгвардии, которые должны быть готовы к выполнению поставленных задач в любых условиях оперативной обстановки и при любой погоде, - отметили в ведомтсве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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