В Кемерове с вертолета Ми-8 высадились сотрудники СОБР
В Кемерове сотрудники СОБР провели тактико-специальные учения по десантированию посадочным и штурмовым способом. Специалисты десантировались с вертолета Ми-8 беспарашютным способом.
-Целью таких тренировок является отработка навыков приземления на ограниченную площадку и беспарашютного десантирования из вертолета в условиях, максимально приближенных к боевым, - отметили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.
Во время занятий бойцы закрепили навыки взаимодействия с летчиками Авиационной эскадрильи Сибирского регионального командования, отработали спуск на землю различными способами, а также приемы страховки и самостраховки при спуске.
Например, спецназовцы десантировались из вертолета в режиме зависания, штурмовым способом, с помощью высотного снаряжения. Также они эвакуировались с земли в воздух способом «паук» - закрепившись по несколько человек на одном канате. Он используется в тех случаях, когда нужно эвакуировать бойцов, а посадка вертолета невозможна.
-Регулярная отработка данных упражнений имеет важное значение в системе профессиональной подготовки бойцов спецподразделений Росгвардии, которые должны быть готовы к выполнению поставленных задач в любых условиях оперативной обстановки и при любой погоде, - отметили в ведомтсве.
ИСТОЧНИК KP.RU