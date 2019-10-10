СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-10T05:01:15+03:00

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Кузбассовец гвоздодером проломил голову знакомому за обвинение в гомосексуализме. Труп преступник спрятал на приусадебном участке.

Суд поставил точку в уголовном деле, возбужденном против 38-летнего жителя Кемерова. Мужчина обвинялся в убийстве знакомого. Как выяснило следствие, в марте они вместе распивали алкоголь в доме у осужденного. В какой-то момент 32-летний гость обозвал хозяина лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Тот разозлился и несколько раз ударил приятеля металлическим гвоздодером. Повреждения стали смертельными.

Труп недавнего собутыльника злоумышленник вынес с помощью еще одного своего знакомого на приусадебный участок и кинул в яму, закидав землей и строительным мусором. Обувь убитого они сожгли, а после помыли пол и побелили стену, где были следы крови.

Тревогу забила сожительница пропавшего, не дождавшись того домой. Она обратилась к полицейским с заявлением. В результате, был вычислен дом, где мужчина находился незадолго до исчезновения.

-Хозяин жилища утверждал, что мужчины у него не было. При осмотре следователь обратила внимание на пятна бурого цвета по краям крышки погреба, который располагался в одной из комнат дома. При этом хозяин жилища занервничал, попытался переключить ее внимание на другие вещи. В это время следователь-криминалист обследовал крышку источником криминалистического света, который подтвердил, что на краях имеется кровь, - сообщили подробности в СУ СК по Кемеровской области.

В итоге хозяин дома во всем сознался и показал, где спрятано тело. Приговором суда ему назначено 11 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU