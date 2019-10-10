2019-10-10T08:07:13+03:00
Общество

У кемеровчанки арестовали цокольный этаж здания

Женщина нарушила условия договора купли-продажи
Екатерина РОМАНОВА
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У кемеровчанки арестовали цокольный этаж здания. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.У кемеровчанки арестовали цокольный этаж здания. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.
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Кемеровчанка купила недвижимость. Но условия договора купли-продажи она нарушила. За это судебные приставы арестовали цокольный этаж здания.

Один из кемеровчан заключил договор купли-продажи со своей землячкой. Женщина приобретала цокольный этаж здания за четыре миллиона рублей. Аванс она выплатила сразу, а оставшуюся сумму должна была вернуть ежеквартальными платежами. Последней датой выплаты было назначено 25 января 2018 года. Однако женщина нарушила условия договора: деньги она вносила неравными частями и в меньшем объеме и к назначенной дате не выплатила нужной суммы. Тогда бывший владелец цокольного этажа обратился в суд.

Позже судебные приставы приехали к должнице и объяснили, что согласно решению суда ей необходимо вернуть оставшуюся сумму продавцу. Однако к назначенному времени женщина не смогла с ним рассчитаться. Тогда на цокольный этаж был наложен арест. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, у женщины есть всего 10 дней, чтобы погасить задолженность. В противном случае имущество будет передано на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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