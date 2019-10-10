«Нужно ускоряться»: в Кузбассе досрочно отремонтируют скоростную трассу

СЕГОДНЯ 07:21 2019-10-10T08:15:53+03:00

На ней можно будет передвигаться со скоростью 110 километров в час

Изменить размер текста: A A

В следующем году в Кузбассе закончат капитальный ремонт трассы Новокузнецк - Ленинск-Кузнецкий. Максимально разрешенная скорость по дороге будет 110 километров в час.

Об этом на своей страницы в социальной сети сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что к 10 июля 2020 года дорога от Новокузнецка до Ленинска-Кузнецкого будет полностью отремонтирована. Такое поручение губернатор дал руководителю областной дирекции автомобильных дорог Олегу Шурыгину.

«По дороге в Новокузнецк посмотрел, как идет ремонт трассы Новокузнецк - Ленинск-Кузнецкий. Дорожники приводят ее в порядок, но нужно ускоряться, чтобы уже следующим летом кузбассовцы получили дорогу первой категории с разрешенной скоростью 110 километров в час и металлическим ограждением», - пишет губернатор.

Комментаторы отметили, что новая трасса очень нужна всем автомобилистам. Однако они обеспокоены тем, насколько качественно будут выполнены работы и как долго прослужит новое асфальтное покрытие.

«Сергей Евгеньевич, можно ли как-то обязать подрядчиков, чтобы они гарантировали, что износа полотна не будет минимум пять лет? Ведь столько денег вкладывается, а от того, насколько качественно люди исполняют работы, зависит срок службы асфальта, - интересуются пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU