СЕГОДНЯ 07:49 2019-10-10T08:34:07+03:00

Теперь они будут расти рядом с Дальневосточным федеральным университетом

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Студенты и преподаватели Дальневосточного федерального университета высадили на территории вуза кузбасские кедры - подарок от губернатора Сергея Цивилева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="578" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/736932" frameborder="0"></iframe> 300 кедров из Кузбасса высадили во Владивостоке.Видео: Instagram Сергей Цивилева

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Кузбассе Сергей Цивилев. По его словам, во Владивосток поступила лишь первая партия сибирских деревьев - триста саженцев кедра.

- Аллея уже получилась очень красивой! Весной 2020 и 2021 года в рамках сотрудничества нашего региона с ДВФУ отправим еще шестьсот деревьев. Тогда кузбасский бор предстанет перед владивостокцами во всей красе, - замечает губернатор.

Кроме того, кузбассовцы отмечают, что деревья нужно посадить на территориях разных городов области, ведь кедры не только помогут улицам преобразиться, но и сделают воздух менее запыленным.

Как сказал глава региона, только этой весной в Кемеровской области высадили более 5 миллионов деревьев и кустарников, а осенью - примерно полмиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU