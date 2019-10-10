2019-10-10T08:34:07+03:00
Общество

300 кедров из Кузбасса высадили во Владивостоке

Теперь они будут расти рядом с Дальневосточным федеральным университетом
Яна ПОПОВА
Поделиться:
300 кедров из Кузбасса высадили во Владивостоке. Кадр видео Instagram300 кедров из Кузбасса высадили во Владивостоке. Кадр видео Instagram
Изменить размер текста:

Студенты и преподаватели Дальневосточного федерального университета высадили на территории вуза кузбасские кедры - подарок от губернатора Сергея Цивилева.

300 кедров из Кузбасса высадили во Владивостоке.Видео: Instagram Сергей Цивилева

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Кузбассе Сергей Цивилев. По его словам, во Владивосток поступила лишь первая партия сибирских деревьев - триста саженцев кедра.

- Аллея уже получилась очень красивой! Весной 2020 и 2021 года в рамках сотрудничества нашего региона с ДВФУ отправим еще шестьсот деревьев. Тогда кузбасский бор предстанет перед владивостокцами во всей красе, - замечает губернатор.

Кроме того, кузбассовцы отмечают, что деревья нужно посадить на территориях разных городов области, ведь кедры не только помогут улицам преобразиться, но и сделают воздух менее запыленным.

Как сказал глава региона, только этой весной в Кемеровской области высадили более 5 миллионов деревьев и кустарников, а осенью - примерно полмиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24