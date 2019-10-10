300 кедров из Кузбасса высадили во Владивостоке
Студенты и преподаватели Дальневосточного федерального университета высадили на территории вуза кузбасские кедры - подарок от губернатора Сергея Цивилева.
300 кедров из Кузбасса высадили во Владивостоке.Видео: Instagram Сергей Цивилева
Об этом на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Кузбассе Сергей Цивилев. По его словам, во Владивосток поступила лишь первая партия сибирских деревьев - триста саженцев кедра.
- Аллея уже получилась очень красивой! Весной 2020 и 2021 года в рамках сотрудничества нашего региона с ДВФУ отправим еще шестьсот деревьев. Тогда кузбасский бор предстанет перед владивостокцами во всей красе, - замечает губернатор.
Кроме того, кузбассовцы отмечают, что деревья нужно посадить на территориях разных городов области, ведь кедры не только помогут улицам преобразиться, но и сделают воздух менее запыленным.
Как сказал глава региона, только этой весной в Кемеровской области высадили более 5 миллионов деревьев и кустарников, а осенью - примерно полмиллиона.
ИСТОЧНИК KP.RU