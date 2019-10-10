Кузбасскую мусорную компанию оштрафовали за сжигание отходов
В Кузбассе компанию по утилизации бытовых отходов оштрафовали за поджигание мусорного полигона. Он горел на протяжении четырех месяцев.
Так, еще в апреле этого года на мусорном полигоне под Мариинском обнаружили возгорание. В августе Роспотребнадзор проверил место захоронения отходов и обнаружил, что он так и продолжает гореть. Тогда ведомство возбудило дело об административном правонарушении в отношении компании «Эдельвейс М».
Как сообщают в Мариинском городском суде, возгорание заметили в трех километрах от города. Это нарушает законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов ТБО.
Специалисты установили, что вины компании в поджоге мусора нет. Предприятие собственными силами пыталось потушить отходы - арендовало специальную технику для ликвидации очагов, однако не смогла полностью справиться с задачей.
- В результате проведенных работ общество своими силами устранило открытые очаги возгорания, но полигон горел по типу торфяников, и из толщи отходов продолжал идти легкий дым, - высказался в суде директор предприятия.
Суд учел все убытки, которое понесло предприятие при пожаре, и назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.
Отметим, дым, исходящий от пожара, остаточное явление. Лабораторные анализы не показали превышения в воздухе ПДК вредных веществ, поэтому горожанам не может быть нанесен тяжкий вред.
ИСТОЧНИК KP.RU