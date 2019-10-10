Кузбасскую мусорную компанию оштрафовали за сжигание отходов

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-10T09:26:35+03:00

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В Кузбассе компанию по утилизации бытовых отходов оштрафовали за поджигание мусорного полигона. Он горел на протяжении четырех месяцев.

Так, еще в апреле этого года на мусорном полигоне под Мариинском обнаружили возгорание. В августе Роспотребнадзор проверил место захоронения отходов и обнаружил, что он так и продолжает гореть. Тогда ведомство возбудило дело об административном правонарушении в отношении компании «Эдельвейс М».

Как сообщают в Мариинском городском суде, возгорание заметили в трех километрах от города. Это нарушает законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов ТБО.

Специалисты установили, что вины компании в поджоге мусора нет. Предприятие собственными силами пыталось потушить отходы - арендовало специальную технику для ликвидации очагов, однако не смогла полностью справиться с задачей.

- В результате проведенных работ общество своими силами устранило открытые очаги возгорания, но полигон горел по типу торфяников, и из толщи отходов продолжал идти легкий дым, - высказался в суде директор предприятия.

Суд учел все убытки, которое понесло предприятие при пожаре, и назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Отметим, дым, исходящий от пожара, остаточное явление. Лабораторные анализы не показали превышения в воздухе ПДК вредных веществ, поэтому горожанам не может быть нанесен тяжкий вред.

ИСТОЧНИК KP.RU