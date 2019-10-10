2019-10-10T09:26:35+03:00
Общество

Кузбасскую мусорную компанию оштрафовали за сжигание отходов

Полигон горел четыре месяца
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Кузбасскую мусорную компанию оштрафовали за сжигание отходовКузбасскую мусорную компанию оштрафовали за сжигание отходовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе компанию по утилизации бытовых отходов оштрафовали за поджигание мусорного полигона. Он горел на протяжении четырех месяцев.

Так, еще в апреле этого года на мусорном полигоне под Мариинском обнаружили возгорание. В августе Роспотребнадзор проверил место захоронения отходов и обнаружил, что он так и продолжает гореть. Тогда ведомство возбудило дело об административном правонарушении в отношении компании «Эдельвейс М».

Как сообщают в Мариинском городском суде, возгорание заметили в трех километрах от города. Это нарушает законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов ТБО.

Специалисты установили, что вины компании в поджоге мусора нет. Предприятие собственными силами пыталось потушить отходы - арендовало специальную технику для ликвидации очагов, однако не смогла полностью справиться с задачей.

- В результате проведенных работ общество своими силами устранило открытые очаги возгорания, но полигон горел по типу торфяников, и из толщи отходов продолжал идти легкий дым, - высказался в суде директор предприятия.

Суд учел все убытки, которое понесло предприятие при пожаре, и назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Отметим, дым, исходящий от пожара, остаточное явление. Лабораторные анализы не показали превышения в воздухе ПДК вредных веществ, поэтому горожанам не может быть нанесен тяжкий вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк представит инструменты стратегического развития АПК на I Международном агропромышленном форуме
Жительница Прокопьевска продавала пивные пробки с героином
Из Кемерова в Шерегеш запустят новый автобусный рейс
В Таштагольском районе пропала женщина-инвалид из Якутии
Алкоголь убивает: названа одна из основных причин смертей в Кузбассе
В Кузбассе выясняют обстоятельства гибели проходчика на шахте
На ремонт фасада кемеровского театра выделили более четырех миллионов рублей
В Новокузнецке памятник работникам шахты Димитрова восстановят и перенесут
В Кузбассе бездомная собака откусила два пальца ребенку
300 кедров из Кузбасса высадили во Владивостоке
«Нужно ускоряться»: в Кузбассе досрочно отремонтируют скоростную трассу
У кемеровчанки арестовали цокольный этаж здания
Трем кемеровским управляющим компаниям предъявили 472 замечания
Пожилую женщину в коричневом платье разыскивают в Кузбассе
Кузбассовец гвоздодером проломил голову знакомому за обвинение в гомосексуализме
В Кузбассе чиновники скрывали свои доходы
Сергей Цивилев уволил с поста генерального директора «Юрмаша» Анатолия Лазарева
В Кемерове с вертолета Ми-8 высадились сотрудники СОБР