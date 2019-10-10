2019-10-10T10:47:26+03:00
Общество

Алкоголь убивает: названа одна из основных причин смертей в Кузбассе

На 10 тысяч живущих приходится от 4 до 6 «алкогольных» смертей
Яна ПОПОВА
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Алкоголь убивает: названа одна из основных причин смертей в КузбассеАлкоголь убивает: названа одна из основных причин смертей в КузбассеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кузбассе ежегодно на 10 тысяч живущих пригодится 4-6 смертей от пьянства. Такие данные опубликовали эксперты РБК.

Так, специалисты отмечают, что в России на 2018 год около 2,6% смертей были вызваны чрезмерным употреблением спиртного. Это больше, чем суммарная смертность от всех транспортных происшествий, самоубийств и убийств.

Чаще всего от воздействия алкоголя умирают молодые трудоспособные мужчины. Спиртное вызывает в основном алкогольную кардиомиопатию, отравления алкоголем, связанные с употреблением алкоголя гепатиты и цирроз печени. На это приходятся 4-5% всех смертей мужчин и около 1,5% смертей женщин старше 20 лет.

Больше всего от заболеваний, связанных с алкоголем, умирают на Дальнем Востоке. Например, в Чукотском автономном округе каждый девятый житель погибает от употребления спиртного в большом количестве.

Кузбасс же находится в самой середине. На 10 тысяч человек приходится шесть смертей от заболеваний, вызванных алкоголем. Это больше, чем в соседних регионах. Для сравнения: в Новосибирской, Томской и Иркутской областях на такое же количество человек приходится всего четыре смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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