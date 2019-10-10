2019-10-10T11:35:32+03:00
Общество

В Таштагольском районе пропала женщина-инвалид из Якутии

Восьмого октября она вышла из дома и исчезла
Илья НЕКРАСОВ
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В Таштагольском районе пропала женщина-инвалид из ЯкутииВ Таштагольском районе пропала женщина-инвалид из ЯкутииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Несколько дней ведутся поиски пропавшей в поселке Усть-Амзас Таштагольского района 33-летней женщины из Якутии. Восьмого октября она была в гостях у своих родственников, после этого и до сих пор ее никто не видел. По информации Таштагольского поискового отряда, они начали поиски женщины утром девятого октября, на данный момент они результатов не дали.

На сегодняшний день спасатели находятся на месте пропажи и продолжают искать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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