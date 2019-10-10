СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-10T11:29:29+03:00

Из областного центра он будет отправляться ночью

Изменить размер текста: A A

Из Кемерова в Шерегеш запустят новый автобусный рейс. Из областного центра он будет отправляться ночью.

О том, что открывается новый экспресс-маршрут, сообщается на официальном сайте «Кузбасспассажиравтотранса». Автобус будет ходить по маршруту Кемерово - Таштагол с заездом на популярный горнолыжный курорт Шерегеш.

Рейс будет запущен с 19 октября 2019 года. Дни отправления - понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье. Время отправления с кемеровского автовокзала - в 2.40, с новокузнецкого - в 6.30. Прибытие в Шерегеш - в 9.30, а в Таштагол - в 10.05. Обратный выезд автобуса с таштагольского автовокзала - в 16.30, а из Шерегеша - в 16.55 от «Мария-Ра» и в 17.05 от СТК «Шерегеш».

Билеты можно приобрести как в кассах, так и через интернет.

- Предварительная реализация билетов открыта за 30 суток, - сообщили в пресс-службе организации. - Рейсы будут функционировать на коммерческой основе без предоставления льгот.

ИСТОЧНИК KP.RU