Жительница Прокопьевска продавала пивные пробки с героином

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-10T11:36:17+03:00

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Полиция закончила расследование, которое началось в 2017 году, в отношении цыганки из Прокопьевска, продававшей героин. В ходе следствия стало известно, что женщина получала наркотики удаленно, а затем перепродавала их. Чтобы без подозрений уходить из дома, она говорила сожителю, что занимается маникюром и идет домой к клиентке.

Когда сотрудники органов обыскали квартиру, они нашли там одиннадцать упакованных тайников с героином общим весом 48 граммов.

- Следствием установлено, что фигурантка получала крупные дозы героина, затем фасовала и оборудовала тайники по городу, чаще всего пряча дозы в крышки от пивных бутылок определенной марки, - сообщают в пресс-службе МВД по Кемеровской области. -

Сегодня дело направили в суд, по итогам которого цыганка может сесть в тюрьму на 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU