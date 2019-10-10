2019-10-10T11:53:11+03:00
Экономика

Россельхозбанк представит инструменты стратегического развития АПК на I Международном агропромышленном форуме

Пленарное заседание форума открыл Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Яков КРЫМСКИЙ
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9 октября в Москве на ВДНХ начал свою работу первый Международный агропромышленный форум (МАПФ), генеральным спонсором которого выступает АО «Россельхозбанк». Пленарное заседание форума открыл приветственным словом Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В ходе первой сессии МАПФ, посвященной растущему спросу на экологическую продукцию, конкурентоспособность отечественных «зеленых» брендов обсудили генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Министр сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия Бранислав Недимович, руководитель Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Максим Протасов, Председатель Правления, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, мировой футуролог, специализирующийся на будущем еды, Морган Гэй.

Главная цель организованного Министерством сельского хозяйства и Россельхозбанком международного форума – определить совместно с ключевыми участниками рынка наиболее эффективные инструменты для развития российского агросектора по приоритетным направлениям, способным выступить катализаторами его качественного роста.

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