2019-10-10T14:06:35+03:00
Экономика

Россельхозбанк объявил хакатон с призовым фондом 900 тысяч рублей на Международном цифровом агропромышленном форуме

К участию в хакатоне приглашены команды студентов и молодых специалистов
Яков КРЫМСКИЙ
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Для того чтобы лучше понять потребности фермеров, помочь им в поиске рабочей силы и сохранении урожая, «АО» Россельхозбанк объявил о старте хакатона «Hack_agro» на Международном цифровом агропромышленном форуме 9 октября. «Понимающий», «рекрутер» и «агроном» – таковы категории чат-ботов, которые принесут победителям по 300 000 рублей и позволят присоединиться к проектам Банка.

«Россельхозбанк видит будущее АПК за гармоничным сплавом человеческого потенциала и цифровых технологий. Поэтому мы сегодня объявляем старт хакатона «Hack_agro». Современные технологии позволяют сократить расстояние между клиентом и Банком, сделать диалог непрерывным и не зависящим от времени суток и местонахождения собеседников. Постоянное взаимодействие с клиентом – дополнительный комфорт в обслуживании. Банк является главным партнером фермеров почти 20 лет и действительно хорошо знает их потребности», – прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

К участию в хакатоне приглашены команды студентов и молодых специалистов: Python, Java, JavaScript-разработчики, дизайнеры, project-менеджеры, аналитики, маркетологи. По заданию РСХБ им предстоит создать три типа чат-ботов, необходимых аграриям для решения ключевых задач.

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