2019-10-10T14:25:03+03:00
Происшествия

В Кемерове с помощью подкопа подростки украли 300 килограммов металлолома

Сумма причиненного ущерба составила 48 тысяч рублей
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове с помощью подкопа подростки украли 300 килограммов металлоломаВ Кемерове с помощью подкопа подростки украли 300 килограммов металлоломаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове с помощью подкопа подростки украли 300 килограммов металлолома. Сумма причиненного ущерба составила 48 тысяч рублей.

О краже имущества полицейским областного центра рассказал один из местных жителей. Мужчина сообщил, что из его гаража пропали металлические изделия. При осмотре выяснилось, что злоумышленники сделали подкоп в гараж.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий похищенное было обнаружено в одном из пунктов приема металла. Его сдали туда двое 16-летних подростков.

- Юноши находились в гостях в одном из общежитий, где к ним обратился незнакомый мужчина, который предложил похитить металлический лом из гаража неподалеку, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Незнакомец уверил, что хорошо заплатит за работу, а также гарантировал безопасность мероприятия. Все вместе они отправились в гаражный кооператив, где несовершеннолетние сделали подкоп и помогли вынести из бокса имущество.

При сдаче за чужое имущество удалось выручить 4 тысячи рублей, при этом подросткам досталось всего по 500 рублей, а остальное организатор забрал себе.

Теперь родителям юных нарушителей придется заплатить 500 рублей штрафа за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении всех участников преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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