СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-10T15:01:11+03:00

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В Кемерове избили и ограбили студента-первокурсника. Инцидент произошел в общежитии.

О нанесении побоев полицейским сообщил 22-летний учащийся одного из вузов. Как выяснилось, ночью молодой человек находился в общежитии в заводском районе, где у него возник конфликт с двумя неизвестными. Один из них ударил студента по лицу, в результате чего тот упал и выронил дорогой телефон. Гаджет злоумышленник подобрал и положил к себе в карман, затем снова ударил молодого человека несколько раз и сорвал с его шеи золотую цепочку. Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей.

-Сразу после этого нападавшие скрылись. Потерпевшему потребовалась помощь медиков. Ему были диагностированы сотрясение головного мозга и ушибы, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Налетчиков удалось задержать, ими оказались 30-летние жители областного центра. Свои действия они объяснили влиянием выпитого алкоголя. Имущество удалось изъять, скоро его вернут пострадавшему. А злоумышленникам за грабеж придется отвечать перед законом, им грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU