Губернатор Кузбасса призвал жителей совершать трудовые подвиги

СЕГОДНЯ 05:21 2019-10-11T06:24:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал жителей стремиться к трудовым победам. По его мнению, это станет лучшим подарком региону к Дню Победы.

Во время рабочей поездки в Новокузнецк губернатор посетил памятник погибшим на фронте горнорабочим шахты Димитрова. Он поручил главе города восстановить монумент и перенести в другое место. Тогда же он отметил, что память о героическом прошлом нужно помнить, а подвиги - приумножать, поэтому каждый кузбассовец должен внести свою лепту в подготовку к празднику.

«Предлагаю начинать готовиться к юбилейному Дню Победу уже сейчас. Каждый на своем месте может внести вклад: школьники - получать больше пятерок, деятели культуры - ставить больше спектаклей и проводить выставок, промышленники - увеличить производственные показатели. Как можно больше добрых и полезных дел, так же, как это делали труженики тыла во время Великой Отечественной войны для помощи фронту», - пишет Сергей Цивилев на своей странице в соцсети.

Отметим, во время визита в Новокузнецк глава региона сделал акцент на нескольких вопросах: ремонт «Коммунара», строительство школы, которое не могут завершить несколько лет, восстановление Бызовского шоссе, переход общественного транспорта на газ.

ИСТОЧНИК KP.RU