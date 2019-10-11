2019-10-11T06:24:37+03:00
Общество

Губернатор Кузбасса призвал жителей совершать трудовые подвиги

Они должны стать подарком к Дню Победы
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Губернатор Кузбасса призвал жителей совершать трудовые подвиги. ФОТО: пресс-служба АКОГубернатор Кузбасса призвал жителей совершать трудовые подвиги. ФОТО: пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал жителей стремиться к трудовым победам. По его мнению, это станет лучшим подарком региону к Дню Победы.

Во время рабочей поездки в Новокузнецк губернатор посетил памятник погибшим на фронте горнорабочим шахты Димитрова. Он поручил главе города восстановить монумент и перенести в другое место. Тогда же он отметил, что память о героическом прошлом нужно помнить, а подвиги - приумножать, поэтому каждый кузбассовец должен внести свою лепту в подготовку к празднику.

«Предлагаю начинать готовиться к юбилейному Дню Победу уже сейчас. Каждый на своем месте может внести вклад: школьники - получать больше пятерок, деятели культуры - ставить больше спектаклей и проводить выставок, промышленники - увеличить производственные показатели. Как можно больше добрых и полезных дел, так же, как это делали труженики тыла во время Великой Отечественной войны для помощи фронту», - пишет Сергей Цивилев на своей странице в соцсети.

Отметим, во время визита в Новокузнецк глава региона сделал акцент на нескольких вопросах: ремонт «Коммунара», строительство школы, которое не могут завершить несколько лет, восстановление Бызовского шоссе, переход общественного транспорта на газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Телеведущая из Кузбасса призвала отказаться от туалетной бумаги
Футболист из Кузбасса привел сборную России к победе в матче с Шотландией
«Докурились»: в Новокузнецке из-за жалоб жильцов закрыли кальянную
В Кузбассе более тысячи жителей из-за аварии остались без света
Кузбассовец купил водительское удостоверение за 100 тысяч рублей, но далеко с ним не уехал
В Новокузнецке директор коммерческой фирмы добровольно отдала мошенникам 700 тысяч рублей
В Кемерове избили и ограбили студента-первокурсника
В Кемерове с помощью подкопа подростки украли 300 килограммов металлолома
Россельхозбанк объявил хакатон с призовым фондом 900 тысяч рублей на Международном цифровом агропромышленном форуме
В новокузнецкий Дворец спорта вложат 3,2 миллиарда рублей
Из Кемерова запустят прямые авиарейсы на Гоа
В Кемерове открылся торговый центр «Я»
Южный ветер принесет в Кузбасс тепло