Телеведущая из Кузбасса призвала отказаться от туалетной бумаги

СЕГОДНЯ 07:20 2019-10-11T07:20:27+03:00

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Известная телеведущая, уроженка Кемерова Елена Малышева рассказала россиянам об опасности туалетной бумаги. Привычное средство гигиены может нанести вред здоровью.

В новой программе Елена Малышева затронула тему «пятой точки». Вместе с кардиологом Германом Гандельманом они выясняли, влияют ли ягодичные мышцы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А после этого с иммунологом Андреем Продеусом говорили о личной гигиене. Оба медика сошлись на том, что туалетная бумага – не самое лучшее средство личной гигиены.

- С точки зрения гигиены использовать туалетную бумагу как средство гигиены неправильно, неграмотно и очень плохо, - заявила Елена Малышева. – Несмотря на то, что рынок производства туалетной бумаги гигантский, медицина требует, чтобы именно эта зона подмывалась.

Андрей Продеус в свою очередь отметил, что туалетной бумагой можно травмировать слизистую, в трещины попадет инфекция, а это в свою очередь может вызвать воспаление и нагноение. Елена Малышева привела в пример арабские страны и Японию, где в качестве средства гигиены местные жители используют воду.

ИСТОЧНИК KP.RU