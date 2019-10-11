2019-10-11T07:20:27+03:00
Общество

Телеведущая из Кузбасса призвала отказаться от туалетной бумаги

Елена Малышева назвала ее опасной для здоровья
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Телеведущая из Кузбасса призвала отказаться от туалетной бумаги. ФОТО: кадр видео youtube.Телеведущая из Кузбасса призвала отказаться от туалетной бумаги. ФОТО: кадр видео youtube.
Изменить размер текста:

Известная телеведущая, уроженка Кемерова Елена Малышева рассказала россиянам об опасности туалетной бумаги. Привычное средство гигиены может нанести вред здоровью.

В новой программе Елена Малышева затронула тему «пятой точки». Вместе с кардиологом Германом Гандельманом они выясняли, влияют ли ягодичные мышцы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А после этого с иммунологом Андреем Продеусом говорили о личной гигиене. Оба медика сошлись на том, что туалетная бумага – не самое лучшее средство личной гигиены.

- С точки зрения гигиены использовать туалетную бумагу как средство гигиены неправильно, неграмотно и очень плохо, - заявила Елена Малышева. – Несмотря на то, что рынок производства туалетной бумаги гигантский, медицина требует, чтобы именно эта зона подмывалась.

Андрей Продеус в свою очередь отметил, что туалетной бумагой можно травмировать слизистую, в трещины попадет инфекция, а это в свою очередь может вызвать воспаление и нагноение. Елена Малышева привела в пример арабские страны и Японию, где в качестве средства гигиены местные жители используют воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Футболист из Кузбасса привел сборную России к победе в матче с Шотландией
«Докурились»: в Новокузнецке из-за жалоб жильцов закрыли кальянную
Губернатор Кузбасса призвал жителей совершать трудовые подвиги
В Кузбассе более тысячи жителей из-за аварии остались без света
Кузбассовец купил водительское удостоверение за 100 тысяч рублей, но далеко с ним не уехал
В Новокузнецке директор коммерческой фирмы добровольно отдала мошенникам 700 тысяч рублей
В Кемерове избили и ограбили студента-первокурсника
В Кемерове с помощью подкопа подростки украли 300 килограммов металлолома
Россельхозбанк объявил хакатон с призовым фондом 900 тысяч рублей на Международном цифровом агропромышленном форуме
В новокузнецкий Дворец спорта вложат 3,2 миллиарда рублей
Из Кемерова запустят прямые авиарейсы на Гоа
В Кемерове открылся торговый центр «Я»
Южный ветер принесет в Кузбасс тепло