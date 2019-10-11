На фасад кемеровского храма установили ночную подсветку
Сегодня ночью в Кемерове в тестовом режиме запустили подсветку одного из городских храмов. Скоро здание будет сиять каждую ночь.
Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава города Илья Середюк. Он опубликовал снимки ночного здания и сообщил, что пока освещение работает лишь в тестовом режиме, но скоро храм будет радовать местных жителей ночной красотой регулярно.
«В тестовом режиме запустили ночную архитектурную подсветку храма Воскресения Христова на проспекте Притомском», - пишет Илья Середюк.
Пользователям понравилась такая работа администрации. Они считают, что украшение родных домов и улиц сделает жизнь приятнее и интереснее.
«Отличная идея - добавить больше световой иллюминации в нашем городе в ночное и вечернее время суток. Это прибавляет нашему городу красок и уникальности. Спасибо», - комментируют горожане.
ИСТОЧНИК KP.RU