2019-10-11T08:21:52+03:00
Общество

На фасад кемеровского храма установили ночную подсветку

Пока она работает в тестовом режиме
Яна ПОПОВА
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На фасад одного из кемеровских храмов установили ночную подсветку. ФОТО: vk/com, Илья СередюкНа фасад одного из кемеровских храмов установили ночную подсветку. ФОТО: vk/com, Илья Середюк
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Сегодня ночью в Кемерове в тестовом режиме запустили подсветку одного из городских храмов. Скоро здание будет сиять каждую ночь.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава города Илья Середюк. Он опубликовал снимки ночного здания и сообщил, что пока освещение работает лишь в тестовом режиме, но скоро храм будет радовать местных жителей ночной красотой регулярно.

«В тестовом режиме запустили ночную архитектурную подсветку храма Воскресения Христова на проспекте Притомском», - пишет Илья Середюк.

Пользователям понравилась такая работа администрации. Они считают, что украшение родных домов и улиц сделает жизнь приятнее и интереснее.

«Отличная идея - добавить больше световой иллюминации в нашем городе в ночное и вечернее время суток. Это прибавляет нашему городу красок и уникальности. Спасибо», - комментируют горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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