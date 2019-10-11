13 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-11T09:38:27+03:00

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С наступлением осени в Кузбассе выросло число заболевших ОРВИ. Так, всего за неделю за помощью в поликлиники обратились 13 312 человек.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, интенсивный показатель заболеваемости составил 49,4 случая на 10 тысяч населения. К слову, этот показатель на 15,3 процента ниже эпидпорога. Для того чтобы защитить кузбассовцев от гриппа, заболеваемость которым зимой возрастает, в регионе проводится вакцинация. На сегодняшний день в Кемеровской области привито около 390 тысяч человек, то есть 14,5 процента от общей численности населения.

- Вакцинопрофилактика является единственной эффективной и экономически оправданной мерой защиты от гриппа, она позволяет в несколько раз снизить заболеваемость, - обращаются специалисты Роспотребнадзора к жителям региона. - Прививки против гриппа следует провести заблаговременно, до начала эпидемии, так как иммунитет после прививки формируется в течение 2-3 недель. Для проведения вакцинации необходимо обратиться к своему участковому или цеховому врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU