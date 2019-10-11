2019-10-11T23:00:26+03:00
Общество

Сергей Цивилев выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова

Телеграмма со словами соболезнования отправлена в Звездный городок
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея ЛеоноваСергей Цивилев выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея ЛеоноваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова, космонавта, первым вышедшим в открытый космос. Он отметил, что легенды не умирают: они всегда живы в наших сердцах.

Сергей Цивилев отправил в Звездный городок на имя вдовы легендарного космонавта Светланы Павловны Леоновой.

«Покинул этот мир человек удивительного дара, легендарный летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, прославленный сын кузбасской земли, настоящий патриот и гражданин России. Алексей Архипович верой и правдой служил родному Отечеству, отдавал без остатка все свои знания, опыт и талант на благо Родины, многое делал для развития отечественной космонавтики, укрепления престижа нашей страны, как великой космической державы. Когда уходят из жизни такие величайшие люди, как Леонов Алексей Архипович, можно только скорбеть.

Низкий поклон его огромным заслугам перед Родиной. Светлая память навсегда сохранится в сердцах кузбассовцев, россиян, всех, кто его знал, любил и уважал. Словами не залечить Вашу рану, сил Вам и мужества в это нелегкое для Вас время».

ИСТОЧНИК KP.RU

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