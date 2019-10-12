2019-10-12T07:06:41+03:00
Общество

Движение по кольцевой развязке на Комсомольском проспекте в Кемерове ограничено

Ограничение будет действовать до вечера воскресенья
Екатерина РОМАНОВА
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Движение по кольцевой развязке на Комсомольском проспекте в Кемерове ограниченоДвижение по кольцевой развязке на Комсомольском проспекте в Кемерове ограниченоФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове ограничат движение по кольцевой развязке на Комсомольском проспекте. Оно будет действовать 12 и 13 октября.

Движение по кольцу, которое соединяет проспекты Химиков и Комсомольский, в течение двух дней, субботы и воскресенья, будет ограничено. Ограничение необходимо для того, чтобы провести строительно-монтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кемерова. к слову, также будет закрыт сквозное движение в обоих направлениях по Комсомольскому проспекту. Автомобилистов просят обращать внимание на знаки и выбирать альтернативные маршруты движения.

Горожанам, которые пользуются общественным транспортом, также нужно будет учитывать изменения в движении автобусов и маршрутных такси.

- № 3, 5т, 81т – в прямом и обратном направлениях:по бульвару Строителей, через улицу Марковцева, по проспектам Ленинградскому и Химиков, затем разворот на проспекте Химиков;

- № 16т, 21т - при движении к диспетчерскому пункту «Комсомольский» - по проспекту Химиков, проспекту Ленинградскому, улице Марковцева к диспетчерскому пункту. Затем – разворот в районе остановочного пункта «проспект Комсомольский». В обратном направлении общественный транспорт будет следовать без изменения.

- № 77 – в прямом и обратном направлениях - по проспекту Ленинградскому, улице Марковцева, к диспетчерскому пункту «Комсомольский», по проспектам Комсомольскому и Восточному и далее до деревни Сухово.

- № 279э – при движении к диспетчерскому пункту «Комсомольский» - без изменения. В обратном направлении – через улицу Марковцева, по проспекту Ленинградскому и далее своим маршрутом.

- № 82т, 40т – при движении к диспетчерскому пункту «Комсомольский» - по бульвару Строителей, улице Марковцева, через проспект Комсомольский. Затем – разворот в районе остановочного пункта «проспект Комсомольский». В обратном направлении – по Комсомольскому, через Марковцева, Ленинградский и далее своими маршрутами.

- № 87, 126, 126т – в прямом и обратном направлениях: по проспекту Ленинградскому, через улицу Марковцева, к диспетчерскому пункту «Комсомольский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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