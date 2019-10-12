2019-10-12T07:54:48+03:00
Происшествия

Труп мужчины на улице обнаружили кемеровчане

Трагедия произошла утром 12 октября
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рано утром 12 октября в деревне Красной в Кемерове обнаружили труп мужчины. О страшной находке сообщают очевидцы.

Погибшего мужчину обнаружили на улице Елыкаевской в деревне Красной. Очевидец сообщил, что погибшему на вид около 40 лет. По его словам, на теле погибшего нет явных следов насильственной смерти. Очевидец предположил, что смерть может носить некриминальный характер.

В причинах случившегося предстоит разобраться правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24