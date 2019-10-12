Труп мужчины на улице обнаружили кемеровчане

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-12T07:54:48+03:00

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Рано утром 12 октября в деревне Красной в Кемерове обнаружили труп мужчины. О страшной находке сообщают очевидцы.

Погибшего мужчину обнаружили на улице Елыкаевской в деревне Красной. Очевидец сообщил, что погибшему на вид около 40 лет. По его словам, на теле погибшего нет явных следов насильственной смерти. Очевидец предположил, что смерть может носить некриминальный характер.

В причинах случившегося предстоит разобраться правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU