Поймали за руку: житель Кузбасса попался на краже запчастей

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-12T09:05:06+03:00

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28-летний житель города Анжеро-Судженска в ближайшее время может лишиться свободы. Его обвиняют в краже автомобильных запчастей.

Житель Анжеро-Судженска обратился в отдел полиции со своей бедой. 47-летний мужчина сообщил, что с территории его лесозаготовительного предприятия неизвестные похитили металлические запчасти для автотехники. Сумма ущерба получилась внушительная: порядка 65 тысяч рублей. Стражи порядка тут же взялись за дело и по горячим следам задержали злоумышленника.

К слову, им оказался 28-летний местный житель. Выяснилось, что ночью он проник на территорию предприятия и похитил запчасти. Украденное он спрятал в лесном массиве, а потом по объявлению нашел грузовик и на нем повез металл в пункт приема.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, похищенное имущество вернули законному владельцу, а в отношении похитителя завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU