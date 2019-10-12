2019-10-12T10:11:30+03:00
Происшествия

Кемеровчанин похитил запчасти с трактора на 80 тысяч рублей

Он задерживался после работы, чтобы снять детали
Яна ПОПОВА
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Кемеровчанин похитил запчасти с трактора на 80 тысяч рублей. АРХИВ КП.Кемеровчанин похитил запчасти с трактора на 80 тысяч рублей. АРХИВ КП.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кемерове мужчина оставался после рабочей смены на пилораме, чтобы украсть запчасти с трактора. В общей сложности он похитил детали на 80 тысяч рублей.

Летом этого года в полицию Кемерова обратился владелец пилорамы, которая находится в Рудничном районе города. Он рассказал, что что неизвестный похитил с территории предприятия запчасти от трактора. Сумма ущерба – 80 тысяч рублей.

Сотрудники ведомства нашли похитителя. Им оказался 23-летний местный житель. Мужчина устроился на пилораму для сезонной работы. Когда молодой человек узнал, что территория предприятия не охраняется, он решил сорвать куш.

Несколько дней кемеровчанин задерживался после смены, снимал дорогостоящие запчасти и вывозил их в пункт приема металла. Мужчина рассчитывал на то, что после увольнение его сложно будет найти.

– В настоящее время в отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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