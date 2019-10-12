«Спасибо за «Васю»: Валерий Сюткин поблагодарил кузбассовцев за песню
Жительница города Белово Ксения Орлова приняла участие в слепых прослушиваниях шоу «Голос». В финал она не прошла, а вот слова благодарности в адрес кузбассовцев от Валерия Сюткина услышала.
28-летняя Ксения Орлова родилась в городе Белово, но теперь она живет в Москве. Девушка приняла участие в слепых прослушиваниях нового сезона шоу «Голос», однако никто из членов жюри к ней не повернулся. Зато с Ксенией пообщался Валерий Сюткин. Он заявил, что не услышал уникального звучания и охарактеризовал тембр как «без удивления, общесоюзный такой тембр». Впрочем, упоминание города Белово вызвало у Сюткина ностальгию.
Спасибо за Васю : Валерий Сюткин поблагодарил кузбассовцев за песню. Видео: 1tv.ru
- Когда 30 лет я назад написал текст и спал «Конечно, Эдик», наш бас-гитарист Сережа Лапин, докуривая папироску, сказал: «Нам за Эдика наваляют в Белово Кемеровской области». Почему он выбрал Белово, я не знаю, видимо это настоящий шахтерский городок, но это сработало, - поделился воспоминаниями Валерий Сюткин. - Я сказал «Ну пусть будет Ваня или Вася». Он: «Вася!». Хавтан схватился за голову... А песня состоялась!
Известный исполнитель передал привет и благодарности жителям кузбасского города за один из самых известных хитов.
Ксения Орлова выступила хорошо, но членам жюри не понравился "неуникальный" тембр голоса. ФОТО: кадр видео 1tv.ru
ИСТОЧНИК KP.RU