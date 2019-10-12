СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-12T11:22:54+03:00

Кемеровский пенсионер получит за найденное в лесу ружье семь тысяч рублей ФОТО: Управлений Росгвардии России по Кемеровской области

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В Кемерове пенсионер передал сотрудникам Росгвардии найденное в лесу ружье. Теперь ему могут выплатить за находку вознаграждение в семь тысяч рублей.

Во время прогулки по лесу на территории Кемеровской области 83-летний мужчина нашел опасное огнестрельное оружие. Находка оказалась двуствольным охотничьим ружьем ТОЗ БМ 16 калибра. Оружие он привез к себе домой и хранил в одной из комнат, не зная, как с ним поступить.

Однако его дочь, наткнувшись в СМИ на сообщение о проведении профилактической операции «Оружие», предложила отцу передать опасную находку правоохранителям. Представители Росгвардии навестили пенсионера на дому и забрали ружье.

– В настоящий момент по данному факту проводится проверка, после которой может быть принято решение о выплате денежного вознаграждения в размере семи тысяч рублей, – сообщают в отделении Росгвардии по Кемеровской области.

Отметим, те, кто добровольно сдал незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Также им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие».

ИСТОЧНИК KP.RU