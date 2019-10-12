Спорткомплекс на месте рынка начали строить в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-12T12:03:54+03:00

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Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса началось в Новоильинском районе Новокузнецка. Расположится он на месте вещевого рынка, а стоимость спортивного объекта превышает 100 миллионов рублей

Муниципальный контракт с подрядчиком был заключен несколько дней назад. А уже сегодня строительная площадка будущего физкультурно-оздоровительного комплекса огорожена забором, и специалисты приступили к подготовительным работам.

Когда-то здесь стояли палатки вещевого рынка, но уже к июлю 2020 года все изменится.

работы на стройплощадке уже начинаются. ФОТО: Ирина Сергеева.

- Я как житель района очень рада строительству. Во-первых наконец то застроят пустырь, который более 10 лет там был. Во-вторых, наконец-то построят спортивный комплекс: у нас в Новоильинском районе очень мало спортивных объектов, - рассказала жительница района Ирина Сергеева. – В общем, с нетерпением ждем, когда построят комплекс!

Согласно проекту, в комплекс войдут площадки для занятий баскетболом и волейболом, зал для аэробики. Неподалеку расположится скейт-парк и небольшая парковая зона.

ИСТОЧНИК KP.RU