Спорткомплекс на месте рынка начали строить в Новокузнецке
Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса началось в Новоильинском районе Новокузнецка. Расположится он на месте вещевого рынка, а стоимость спортивного объекта превышает 100 миллионов рублей
Муниципальный контракт с подрядчиком был заключен несколько дней назад. А уже сегодня строительная площадка будущего физкультурно-оздоровительного комплекса огорожена забором, и специалисты приступили к подготовительным работам.
Когда-то здесь стояли палатки вещевого рынка, но уже к июлю 2020 года все изменится.
работы на стройплощадке уже начинаются. ФОТО: Ирина Сергеева.
- Я как житель района очень рада строительству. Во-первых наконец то застроят пустырь, который более 10 лет там был. Во-вторых, наконец-то построят спортивный комплекс: у нас в Новоильинском районе очень мало спортивных объектов, - рассказала жительница района Ирина Сергеева. – В общем, с нетерпением ждем, когда построят комплекс!
Согласно проекту, в комплекс войдут площадки для занятий баскетболом и волейболом, зал для аэробики. Неподалеку расположится скейт-парк и небольшая парковая зона.
ИСТОЧНИК KP.RU