2019-10-13T04:20:15+03:00
Общество

В Кемеровском аэропорту откроется музей космонавта Леонова

Он появится в новом терминале
Яна ПОПОВА
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В Кемеровском аэропорту откроется музей космонавта ЛеоноваВ Кемеровском аэропорту откроется музей космонавта ЛеоноваФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Кемеровском аэропорту откроют музей, посвященный космонавту Алексею Леонову. Он появится в новом терминале, который построят к 2021 году.

Сейчас аэропорт владеет космическим костюмом Леонова и модулем спускаемого аппарата – он расположен на привокзальной площади. Позже они станут первыми экспонатами нового музея. Об этом ТАССу сообщил директор аэропорта Виталий Кашин.

Ранее стало известно о смерти великого кузбассовца, который первым в мире вышел в открытый космос. Он ушел из жизни на 85-ом году в пятницу, 11 октября,

Напомним, Леонов два раза летал в космос. Во время первого он был вторым пилотом корабля «Восход-2». Ознаменовался этот полет выходом в открытый космос. Во второй раз Алексей Леонов участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран: «Союза-19» – СССР и «Аполлон-18» – США. В общей сложности космонавт налетал 7 суток 33 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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