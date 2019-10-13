Легковушка протаранила автобус и киоск на кемеровской остановке

СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-13T05:01:00+03:00

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Пассажиры, ожидавшие автобус на кемеровской остановке едва не пострадали из-за невнимательности автомобилиста. Nissan, двигаясь задом по проезжей части, сначала врезался в маршрутку, а потом в торговый павильон.

Как рассказали очевидцы, никто из ожидавших на остановке автобус даже не ожидал, что может случиться ДТП. Автомобиль Nissan находился в парковочном кармане и неожиданно поехал в сторону остановочного павильона. Очевидцы предполагают, что автомобилист не поставил машину на ручной тормоз, она покатилась и, постепенно набирая скорость, понеслась в сторону остановки. По пути машина врезалась в автобус, несколько изменила траекторию и вылетела не на ожидавших транспорт пассажиров, а врезалась в киоск.

Автомобиль врезался в киоск. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово".

- Если бы не маршрутка залетел бы прям в остановку, Людям в спины, так как все смотрят в сторону кольца, на идущий транспорт... – написал в соцсетях один из очевидцев.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Изменив траекторию после столкновения с автобусом, автомобиль врезался в киоск. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово".

ИСТОЧНИК KP.RU