СЕГОДНЯ 05:58 2019-10-13T05:58:45+03:00

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В Новокузнецке двое рецидивистов напали на прохожего. Мужчину ударили по голове и ограбили.

Суд ждет двух жителей Новокузнецка, которые с корыстными целями напали на мужчину. Как было установлено, 36-летний потерпевший вечером возвращался из гаража, когда почувствовал сильный удар по голове. От этого мужчина потерял сознания. Придя в себя, он не обнаружил сумки, в которой находились мобильный телефон и 500 рублей наличными. Тогда новокузнечанин обратился с заявлением в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности налетчиков удалось установить. Ими оказались ранее судимые местные жители 22-х и 27-ми лет.

-Подозреваемые полностью признали свою вину и рассказали, что телефон они продали прохожему за 2000 рублей, а деньги потратили на алкоголь, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Задержанные стали фигурантами уголовного дела и на время следствия были заключены под стражу.

Сейчас уголовное дело в отношении рецидивистов передано для рассмотрения в суд. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU