Сергей Цивилев поздравил кузбасских парашютистов с победой на Кубке мира

СЕГОДНЯ 07:36 2019-10-13T07:36:16+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил областную команду парашютистов с победой на Кубке мира. Соревнования проходили в Америке.

Поздравление глава региона разместил на своей официальной странице в соцсетях.

«Кузбасские парашютисты - лучшие в мире! Наша команда по групповой акробатике «8-way Tanay» завоевала Кубок Мира в США. Наши спортсмены снова доказали, что парашютный спорт в Кузбассе на высочайшем уровне!» - написал глава реогиона.

Также Сергей Цивилев отметил, что следующий шаг для спортсменов – достойно показать себя на мировой арене. Сейчас область готовится принять чемпионат мира по парашютному спорту-2020 на аэродроме Танай и нацелена сделать его лучшим в истории.

ИСТОЧНИК KP.RU